Brasil é 9ª economia: Paramos de cavar; fomos à borda do buraco, diz Josias

Josias elogiou o trabalho de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda, o que contribuiu para o bom resultado da economia brasileira em 2023.

Haddad aprovou algumas das coisas que queria. Ele pegou uma proposta de reforma tributária que estava no Congresso desde 2019 e a abraçou como se ela fosse do governo Lula. Algo que o Bolsonaro havia desprezado durante seus quatro anos. Depois de 40 anos, o Brasil fez uma reforma tributária com muitos defeitos, mas que é muito melhor do que o sistema existente hoje.

Aprovou um novo marco fiscal. Conseguiu tributar rico. Terá que vir com novas medidas no início do ano e enfrentar um novo debate com Lula e o PT em março sobre cortes. Haddad está trabalhando adequadamente e esses indicadores mostram isso.

Estamos longe do ideal e as previsões de crescimento para 2024 são menores do que a deste ano. É tudo incipiente, mas o caminho é correto. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias: Lula retira perversões de Temer e Bolsonaro que avacalharam indulto

Josias de Souza afirmou também que Lula corrige erros de Michel Temer e Jair Bolsonaro ao excluir do indulto de Natal os réus condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.