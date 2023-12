O que é a regra que obriga fabricante a melhorar eficiência de geladeira

Dos 25 modelos de refrigeradores de uma porta existentes no mercado atualmente, 17 já estão dentro da norma. Como o prazo final para adequação às novas regras é 2026, há tempo para as indústrias adaptarem esses oito modelos, segundo o ministério.

Na avaliação do ministério, atualmente não há incentivo para que o mercado, por sua conta, faça as melhorias, já que os ganhos não são óbvios para o consumidor no momento da compra. Daí a necessidade de o governo colocar as regras, que foram discutidas com o setor e se mostraram adequadas para garantir ganhos para o consumidor.

As famílias de baixa renda devem ser especialmente beneficiadas pela medida, pois gastam 39% do seu orçamento com energia elétrica e a geladeira é a maior parte da despesa, de acordo com o ministério.