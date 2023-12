Brasil fica no top 10 de maiores economias do mundo; como se calcula o PIB?

O índice só considera os bens e serviços finais, de modo a não calcular a mesma coisa duas vezes. A matéria-prima usada na fabricação não é levada em conta. No caso de um pão, a farinha de trigo usada não entra na contabilidade.

Mensuração no Brasil é feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O órgão calcula trimestralmente o que o país produz em um período na agropecuária, indústria e serviços.

Como se faz o cálculo? O PIB é calculado sob dois pontos de vista diferentes: o da demanda, que são as despesas e o que é gasto no Brasil; e o da oferta, que é a soma das riquezas produzidas dentro do país. Qualquer que seja o cálculo, o resultado final deve ser o mesmo em valores.

Medição da economia. Comparando o PIB atual com o de anos anteriores, é possível saber se a atividade econômica de um país está crescendo ou diminuindo.

O PIB também permite comparar o desempenho da economia entre países —como é o caso da lista do FMI.

Variação do PIB. O primeiro fator que influencia diretamente a variação do PIB é o consumo da população. Quanto mais as pessoas gastam, mais o PIB cresce. Se o consumo é menor, o PIB cai. Os investimentos das empresas, os gastos do governo e as exportações também influenciam o índice.