Reforma tributária: vaiado e aplaudido, Lula agradece a Deus por aprovação

Durante o discurso, o presidente afirmou que os congressistas "não precisam gostar do governo". Mas pediu que eles "guardassem o momento", porque contribuíram pela aprovação histórica da reforma em um regime democrático.

O chefe do Executivo fez questão de citar o trabalho dos deputados e senadores pelo "compromisso com o povo brasileiro". Ele agradeceu o empenho dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pela aprovação da reforma.

Lula ainda disse que o país tem que agradecer a Deus, pois, em meio a tantas divergências, o Congresso Nacional conseguiu concluir a votação da reforma tributária. Ele disse ainda que a Casa Legislativa é "a cara da sociedade brasileira".

A votação da reforma foi concluída na última sexta-feira (15), em uma votação na Câmara dos Deputados. Agora, o governo terá até 180 dias para enviar projetos de leis complementares para regulamentar a reforma.

Lira afirmou que as propostas terão prioridade na Câmara. A expectativa é que o Palácio do Planalto envie ao menos três projetos para tratar dos valores das alíquotas e dos regimes específicos, além dos itens que terão isenção de imposto na cesta básica.