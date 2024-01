Ministro diz que fila do INSS 'nunca vai acabar', mas quer reduzir espera

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, disse nesta quarta-feira (3) que a fila de espera do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) "nunca vai acabar", mas ressaltou que pretende reduzir a fila de espera para 30 dias.

O que aconteceu

Lupi disse que a meta da pasta para 2024 é "vencer a fila quilométrica" do INSS. "Eu quero, nesse ano de 2024, chegar à data de 30 dias de espera para conclusão do benefício. O que quer dizer? Que no próprio mês que a pessoa dê entrada, conclua o processo", afirmou durante a cerimônia de abertura do curso de formação dos aprovados no último concurso do INSS, em Brasília.