Notas de R$ 100 viram souvenir: colecionador lucra com dinheiro destruído

Eduardo Luz é adepto da numismática: o estudo de moedas e cédulas de dinheiro. Colecionador, ele viu uma parte bem específica de seu acervo viralizar na internet: os pacotes de notas de real picadas.

O advogado de São Paulo conta que adquiriu os pacotes de cédulas, moídas pelo Banco Central, e decidiu fazer souvenirs com os pedaços: ele imprimiu notas comemorativas —com o mesmo estilo do real, mas sem imitar detalhes da cédula— e colou os pedacinhos de dinheiro no verso.

Notas de colecionador de Eduardo, com vários fragmentos de cédula colados no verso Imagem: Pietra Carvalho/UOL

"Eu tirei todos os elementos de segurança e coloquei minha marca nelas, para ficar claramente comemorativo. Cada uma tem, em média, 6 ou 7 cédulas coladas, é para ser colecionável", destaca o advogado.