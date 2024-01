Senacon pede explicações sobre cobranças em parcelado sem juros

O banco diz ainda que o "parcelado comprador" é usado há anos pelo mercado e não inclui a cobrança de juros. "É de se estranhar que a Febraban se insurja contra produto utilizado por muito tempo, inclusive pela Cielo (até recentemente), empresa cujos sócios (Bradesco e Banco do Brasil) são bancos afiliados à Febraban", afirmou o PagBank em nota.

Segundo o PagBank, o produto é uma forma de verificar o preço final do produto ou serviço de acordo com o meio de pagamento. "O 'Parcelado Comprador' é uma calculadora digital que possibilita ao estabelecimento comercial diferenciar o preço de bens e serviços de acordo com o meio de pagamento utilizado e/ou do prazo de pagamento da transação, conforme autorizado pela Lei nº 13.455/17", disse em nota. Quando o estabelecimento utiliza essa solução e o consumidor opta pelo "parcelado comprador", o valor final total do produto ou serviço fica visível ao portador na maquininha de cartão e na jornada de pagamento online, da mesma forma como ocorre em outras transações. "Assim, não existe cobrança de juros nesse produto", diz o PagBank.

A Abranet (Associação Brasileira de Internet) alega que há uma tentativa dos "bancões de atingir as empresas independentes de cartão". A associação representa parte das empresas de pagamento. O manifesto da associação, divulgado em dezembro, alega que os bancos representados pela Febraban tentam restringir as compras parceladas no cartão sem juros. Segundo a Abranet, "os bancões foram derrotados no Congresso, que rechaçou de forma clara o ataque ao parcelado sem juros no âmbito do Projeto Desenrola".

A discussão sobre limitar o parcelado sem juros travou um embate entre os grandes bancos e associações e entidades que representam diferentes setores da economia. A Abranet é uma delas.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, propôs limitar o parcelado no ano passado. O debate acontecia no âmbito do Desenrola — o PL deu um prazo de 90 dias para que as instituições pensassem em um novo modelo para a modalidade de crédito do rotativo. Caso contrário, passaria a valer o teto dos 100% da dívida.

A limitação passou a ser defendida pelos grandes bancos, mas a proposta enfrentou forte oposição e não foi para frente. A Abranet diz "estar certa de que o Banco Central reconhecerá a legalidade dos procedimentos de suas empresas associadas".