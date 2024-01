Calendário Bolsa Família 2024: veja datas de pagamento de fevereiro

O cronograma completo do Programa Bolsa Família para o ano de 2024 foi publicado pelo governo federal, com os pagamentos referentes a fevereiro agendados para iniciar no dia 16.

O que ocorreu?

A definição das datas resultou de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal.

O montante do benefício permanecerá inalterado em R$ 600, conforme anunciado pelo ministério.