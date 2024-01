Justiça determina que Itaipu pague férias e 13º dos trabalhadores do Brasil

A juíza Tatiane Raquel Bastos Buquera, da 2º Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu, determinou que a Usina Binacional de Itaipu pague as férias atrasadas, a primeira parcela do 13º de 2024 e o salário do mês de janeiro para os trabalhadores brasileiros da companhia.

O que aconteceu

O Sinefi (Sindicato dos Eletricitários de Foz do Iguaçu) entrou com uma ação na última segunda-feira (22). A entidade exigia o pagamento de férias em atraso dos trabalhadores e da primeira parcela do 13º de 2024 (que por convenção da categoria é feito no início do ano e deveria ter sido pago no último dia 12).

A companhia também deve garantir o pagamento do salário dos trabalhadores, previsto para esta quinta-feira (25). Em caso de descumprimento, a multa diária estabelecida é de R$ 300 mil, limitada a cinco dias.