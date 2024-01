Quem é Livia Chanes, a nova CEO do Nubank

Popular entre muitos brasileiros como uma plataforma de serviços financeiros, o Nubank anunciou esta semana a nomeação de Livia Chanes como presidente-executiva da operação brasileira. Ela passa também a integrar a diretoria executiva da Nu Holdings. Antes, estava na função de líder de operações do banco digital no Brasil. O cargo de CEO era ocupado por Cristina Junqueira, que passa a ser CGO (Chief Growth Officer), com foco na expansão global.

Experiência na área empresarial

Livia Chanes é brasileira, fluente em inglês e francês. Formada em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), também possui mestrado pela Paris Tech e MBA pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD). Trabalhou por 10 anos na McKinsey, como sócia no escritório de São Paulo. A empresa é uma consultoria voltada para o ramo empresarial.

Com uma vida pessoal discreta, é mãe de dois meninos. Em entrevista para a Jovem Pan, contou que, entre as lições que ensina aos seus filhos, estão o cuidado com a saúde mental e equilíbrio emocional.