Receita Federal vai leiloar Ferrari avaliada em R$ 5 milhões no RJ

Um leilão com 57 lotes será realizado pela Receita Federal em fevereiro, incluindo uma Ferrari, aparelhos eletrônicos, roupas e utensílios domésticos.

O que aconteceu

O lance inicial é de R$ 1.191.000. A Ferrari F8 Spider de 2022 está avaliada em R$ 4,5 milhões pela tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), mas é vendida por até R$ 5,2 milhões em sites de revenda de automóveis. O carro tem motor com 720 cavalos de potência e atinge até 340 km/h.

O leilão eletrônico ficará aberto para pessoas jurídicas entre 19 e 21 de fevereiro. O edital com as demais informações estão disponíveis no site da Receita Federal.