Correios, INSS, rodízio: o que funciona em SP no aniversário da cidade

O aniversário de São Paulo, nesta quinta-feira (25), muda o funcionamento de alguns serviços públicos na capital. As alterações valem apenas para o município.

Rodízio de veículos

O rodízio de veículos estará suspenso nesta quinta (25). Na sexta-feira (26), a restrição para placas finais 9 e 0 para carros de passeio será inválida, apenas o Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores Pesados, para caminhões

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) considera o aniversário de São Paulo como um feriado nacional e por isso as agências bancárias da capital não vão abrir no dia 25. Carnês e contas com vencimento em 25 de janeiro podem ser pagas no dia 26, sem cobrança de juros.