Feriado em São Paulo: tenho direito a 'emendar' a sexta? O que diz a lei

A decisão pela concessão ou não da emenda aos trabalhadores fica a critério da empresa. Nesse caso, se decidir liberar os funcionários, ela pode exigir (ou não) compensações.

Um dos tipos mais comuns de contrapartida é o desconto no banco de horas. Esse "banco" é um sistema de compensação de jornada que substitui o pagamento de horas extras com folgas adicionais ou redução das horas trabalhadas. Dessa forma, a prolongação do feriado (nesse caso, apenas o dia da emenda) é descontada no banco.

O banco de horas está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943. A lei diz que o empregador pode ser dispensado do pagamento de horas extras, caso opte pela compensação de jornada. Porém, essa prática só é viável com a formalização de um acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

Parágrafo 2º do art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho

Algumas empresas podem adotar também incentivos para que o funcionário trabalhe na emenda. Uma forma, por exemplo, é a possibilidade de remanejar a folga da prolongação para outro dia do ano, à escolha do empregado.

E quem trabalha no feriado?

Com o status de feriado municipal em São Paulo, o dia 25 de janeiro garante aos trabalhadores o direito à folga (no dia ou posterior) ou, em caso de jornada normal na data, remuneração em dobro. Essas regras estão previstas nos artigos 8º e 9º da lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949: