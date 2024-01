Preços devem subir com reoneração, mas não se sabe tamanho do repasse

A reoneração do imposto sobre a folha de pagamentos deve fazer com que produtos e serviços fiquem mais caros. No entanto, não dá para saber o tamanho do repasse — que pode variar segundo o setor.

O que aconteceu

O governo federal propôs uma alternativa à desoneração da folha de pagamentos. Especialistas ouvidos pelo UOL dizem que o brasileiro deve sentir um aumento no preço de produtos e serviços que vão ter a nova cobrança de imposto, mas que não dá para medir o tamanho do aumento.

Volta do imposto vai aumentar o custo das empresas. Guilherme Tinoco, pesquisador associado do FGV Ibre, afirma que impacto financeiro ao consumidor pode variar de acordo com o setor em que a empresa está inserida. Setores mais competitivos devem ter mais dificuldades para repassar o preço, enquanto os menos competitivos podem aumentar mais os valores finais sem prejuízos de vendas.