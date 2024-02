BC reduz taxa de juros para 11,25% ao ano, menor nível desde março de 2022

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia em 0,5 ponto percentual, de 11,75% para 11,25% ao ano. Esta é a quinta queda consecutiva e o menor patamar para a Selic desde março de 2022, quando estava em 10,75% ao ano.

O que aconteceu

Decisão foi unânime. O Comitê afirma que o conjunto dos indicadores de atividade econômica do país segue com um cenário de desaceleração que já era esperado pelo Copom. "A inflação cheia ao consumidor, conforme esperado, manteve trajetória de desinflação, assim como as medidas de inflação subjacente, que se aproximam da meta para a inflação nas divulgações mais recentes", afirma em nota.

O cenário internacional exige cautela para países emergentes, segundo o Copom. O ambiente continua volátil, com mercados iniciando debates sobre flexibilizações nas políticas monetárias das principais economias do mundo e por existirem sinais de queda nos núcleos de inflação.