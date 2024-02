INSS prevê reduzir para 30 dias prazo para concessão de aposentadoria

São 1,5 milhão de pedidos em análise. "A fila baixou. Nós recebemos com mais de 2 milhões e estamos entregando com 1,5 milhão. É importante reduzir a fila, que mostra que estamos conseguindo entregar mais rápido o benefício".

Stefanutto diz que "esperar quatro, cinco e até sete meses" por um benefício "é uma coisa muito cruel". Ele acrescentou que a concessão de benefícios do INSS ainda precisa melhorar muito nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no "cinturão do Brasil mais profundo".