Bilionário chinês desaparecido há um ano renunciou a cargos, diz banco

O bilionário chinês Bao Fan, desaparecido há quase um ano, renunciou aos cargos no banco China Renaissance Holdings.

O que aconteceu

Bao Fan decidiu se afastar dos negócios por "questões de saúde" e para passar mais tempo com a família, diz a instituição financeira. O banco anunciou a decisão em um comunicado nesta sexta-feira (2).

"Não há outro assunto relacionado à sua renúncia que precisa ser levado ao conhecimento dos acionistas da Companhia. O Conselho expressa sua profunda gratidão pelos esforços e dedicação do Sr. Bao à Empresa durante o mandato de seu serviço. Sob a visão e liderança do Sr. Bao, a Empresa cresceu e expandiu, superou muitos desafios e alcançou marcos significativos ao longo do caminho", diz a nota.