Notas e moedas raras podem valer até R$ 8.000; como saber se você tem?

Por exemplo, a nota de R$ 100 que vale até R$ 4.500 foi impressa sem a frase "Deus seja louvado". São cédulas assinadas pelo então ministro Rubens Ricupero e pelo presidente do Banco Central da época, Pedro Malan, das séries com números iniciais 1199, 1200 e 1201.

De acordo com a Sociedade Numismática Brasileira, erros de cunhagem (gravação de estampas) são os mais procurados pelos colecionadores. Alguns deles, são:

Cunho trincado, quando há uma leve trinca na moeda;

Cunho rachado, quando há uma trinca que vai de ponta a ponta da moeda;

Cunho quebrado, quando parte da estampa da moeda não aparece;

Cunho entupido, quando a estampa fica fraca;

Múltiplas cunhagens, quando a estampa se repete e fica com um efeito sombreado ou irreconhecível

Existem vários tipos de erro. Na impressão das cédulas, por exemplo, ela pode sair deslocada e ter uma margem branca em algum dos lados; ela pode ter uma falha de impressão e sair sem valor; pode ter um erro de corte e existem outras em que a beirada delas é emendada com uma dobra, e a cédula sai maior do que deveria.

Notas raras: Cédula de R$ 5 com erro de corte, avaliada em R$ 300 Imagem: André Rigue/Arquivo Pessoal

A cédula de R$ 10 comemorativa, de polímero, que teve dois modelos impressos com erro também merece atenção. Todas deveriam ser da série AB, mas algumas raras saíram com as letras AA ou as letras AC. Também tem uma cédula de R$ 50 que, em vez de sair com numeração, saiu com código de barras.