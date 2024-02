Ama ou odeia bombom Caribe? Garoto lança ovo de Páscoa de olho em polêmica

Produção de ovos

Produção de ovos Nestlé e Garoto aumentou 10% em 2024 Imagem: Giuliana Saringer/ UOL

A definição dos ovos que serão lançados é feita no primeiro trimestre do ano anterior. Isto significa que, agora, a Nestlé está definindo quais serão os lançamentos da Páscoa de 2025. Em junho começa a produção dos ovos nas fábricas.

A marca escolhe os lançamentos com base nos pedidos dos clientes e pesquisas de mercado. "A linha regular é um bom termômetro para a gente. A performance dos itens, inovações que funcionam, muitas coisas são lançadas em ovo de Páscoa", afirma Freitas.

Mais de 60% das vendas do Caribe estão concentradas no Rio de Janeiro para cima, incluindo os estados do Nordeste. Espírito Santo, Minas Gerais e interior do Rio de Janeiro representam mais de 30% das vendas do bombom.

Produção com insumos brasileiros

O Caribe é produzido com insumos brasileiros. A Nestlé diz que os produtos, como banana e chocolate, usados no bombom vêm das regiões de Vale do Ribeira (SP), Bom Jesus da Lapa (BA), Minas Gerais e Santa Catarina.