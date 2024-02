Bernard Arnault tem mais de R$ 1 trilhão: de onde vem sua fortuna?

O francês Bernard Arnault tem uma fortuna de mais de US$ 212,2 bilhões (mais de R$ 1 trilhão) e é o homem mais rico do mundo. Ele concorre pelo primeiro lugar com Elon Musk, que tem US$ 196 bilhões, de acordo com o ranking da Forbes. Ele alcançou o posto de homem mais rico do mundo duas vezes por alguns dias em dezembro e depois em janeiro deste ano após uma alta nas ações de suas empresas, mas logo em seguida voltou para o segundo lugar.

Aos 74 anos, Bernard Arnault é CEO da LVMH (Louis Vuitton-Moe?t Hennessy), um império de luxo que reúne 75 marcas. São marcas de moda como Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Celine e Marc Jacobs; marcas de beleza como Guerlain, Benefit, Fenty by Rihanna e Sephora; além de marcas de bebida (como a Veuve Clicquot) e de joias (Tiffany). Em 2022, as 5.600 lojas do grupo em todo o mundo alcançaram 79,2 bilhões de euros em vendas (cerca de R$ 422 bilhões).

De onde vem sua fortuna

Bernard Arnault nasceu em uma família de industriais no dia 5 de março de 1949 em Roubaix, uma cidade no norte da França, quase na fronteira com a Bélgica. O pai dele acumulou uma" pequena" fortuna com o setor de construção.