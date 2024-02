Forbes: quem são os 25 bilionários que doaram R$ 134 bilhões em 2023

Durante 2023, 25 bilionários fizeram doações filantrópicas que totalizaram quase US$ 27 bilhões (aproximadamente R$ 134 bilhões na atual cotação do dólar), segundo a revista Forbes.

O que aconteceu

Todos os filantropos citados são dos Estados Unidos e donos de algumas das maiores empresas do mundo, como a Meta e a Microsoft, por exemplo. As áreas escolhidas para as doações vão de saúde e educação à redução da pobreza até preservação ambiental e segurança jurídica.

Quem são os bilionários que mais doaram