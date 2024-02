Mansão de Messi, iate com Ferrari: o que os R$ 53 milhões da Mega compram

Casa no Texas

Mansão no Texas, Estados Unidos, tem uma piscina coberta imensa e uma sala-cofre segura; valor é de R$ 51 milhões Imagem: Divulgação

Uma mansão está à venda em Waxahachie, no Texas, Estados Unidos. São 2 mil metros quadrados de construção.A piscina coberta tem capacidade para 246 mil litros de água — menor que uma olímpica, mas com um bom espaço para diversão —, com uma sala de estar, cozinha e um desumidificador para que o cheiro de cloro não suba no ambiente.

Além disso, tem uma sauna, uma adega com 800 rótulos, academia de ginástica, e uma sala-cofre com paredes de mais de 30 centímetros de espessura.

A residência custa, aproximadamente, R$ 53 milhões.