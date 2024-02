Empresário Abílio Diniz morre aos 87 anos

Abilio chegou a fazer uma publicação no seu perfil no Instagram quando estava nos Estados Unidos. Na ocasião, ele disse que não poderia aproveitar os esportes de inverno na neve devido à sua recuperação.

O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022.

Nota divulgada pela família

Quem foi Abílio Diniz

Abilio Diniz foi dono do Grupo Pão de Açúcar, acionista do Carrefour e presidente do Conselho de Administração da BRF. Era um dos homens mais ricos do país, com fortuna avaliada em US$ 2,4 bilhões, segundo a Forbes.

Seu sucesso nos negócios tem origem na expansão do Pão de Açúcar. Abilio transformou a empresa fundada por seu pai em uma das maiores varejistas do país. O negócio começou como uma doceria em São Paulo e chegou a centenas de lojas. Tinha um estilo agressivo e ambicioso nos negócios, era amante dos esportes e, com mais de 80 anos, não se considerava idoso.

O empresário nasceu em 28 de dezembro de 1936. Foi o mais velho dos seis filhos de Valentim e Floripes Diniz. Valentim Diniz era imigrante português e conheceu Floripes pouco depois de chegar ao Brasil.