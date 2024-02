1ª Turma do STF forma maioria para negar vínculo entre entregador e empresa

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para manter a decisão do ministro Cristiano Zanin que cassou, em novembro do ano passado, determinação do TST (Tribunal Superior do Trabalho) e negou vínculo entre entregador e a empresa Rappi.

O que aconteceu

Acompanharam o relator os ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia.

Ainda falta o voto do ministro Luiz Fux. O julgamento deve ser concluído até esta terça-feira (20).