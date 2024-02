Motorista tenta fugir de rodízio em SP, atrasa corrida e Uber é condenada

Justiça reconheceu que situação descrita é compatível com a configuração de dano moral. O relator do recurso, desembargador Matheus Fontes, destacou a responsabilidade solidária da empresa, uma vez que ela integra a cadeira de fornecimento na relação de consumo.

Decisão levou em conta os direitos do consumidor. "Na interpretação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, o STJ vem decidindo que todos aqueles que participaram da introdução do produto ou serviço no mercado respondem solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação", pontuou o magistrado.

Os desembargadores Roberto Mac Cracken e Hélio Nogueira completaram a turma de julgamento. A decisão foi unânime.

O UOL procurou a Uber para comentar a decisão judicial, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.