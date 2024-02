Morre Abilio Diniz: quem são os herdeiros do bilionário?

Abilio Diniz tornou-se um dos mais importantes empresários do País. Apontado como o 21º mais rico do Brasil, segundo ranking publicado pela Revista Forbes em 2023, estima-se que sua fortuna esteja em torno de US$ 2 bilhões.

Ao longo dos seus 87 anos, Abílio teve dois casamentos que resultaram em seis filhos. Quatro são fruto do seu primeiro casamento com Maria Auriluce Falleiros, e dois da última companheira, a economista Geyze Marchesi.

Ana Maria Diniz, João Paulo Diniz (morto em 2022, vítima de um infarto), Pedro Paulo Diniz, Adriana Diniz, Rafaela Diniz e Miguel Diniz são os filhos que têm direto à fortuna deixada pelo empresário, que morreu de insuficiência respiratória, no último domingo (18). Há ainda a possibilidade de que viúva também seja herdeira, a depender do regime de divisão de bens do casamento.