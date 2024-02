Lula lamenta morte de Abílio: 'Tive prazer de ser seu amigo'

Abílio era um empresário dedicado, que participou da gestão, crescimento e criação de muitas empresas no Brasil. Sempre viveu com uma grande determinação e dedicação ao trabalho, superando dificuldades e perdas pessoais. Tive o prazer de ser seu amigo e conversar muitas vezes com? -- Lula (@LulaOficial) February 19, 2024

O velório do empresário é aberto ao público nesta segunda-feira (19). A cerimônia acontece no Salão Nobre do Estádio MorumBis, do São Paulo Futebol Clube, seu time do coração. Os portões ficam abertos até as 15h e o enterro será restrito à família.

Morte de Abílio Diniz

O empresário de 87 anos foi "vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite". Abilio estava internado havia três semanas no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com "quadro difícil", de acordo com pessoas próximas.

O empresário viajou em janeiro para Aspen, no Colorado (EUA), enquanto se recuperava de duas cirurgias no joelho. Ele se sentiu mal e voltou às pressas para o Brasil.