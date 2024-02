Economistas e políticos lamentam morte de Affonso Celso Pastore

O velório será realizado das 13h às 17h nesta quarta (21), no cemitério do Morumbi. Estará aberto ao público.

Tristeza e homenagens

Amigos, economistas, políticos, admiradores e instituições estão manifestando pesar pela morte e fazendo homenagens a Pastore. Veja o que estão dizendo:

Estou muito triste com a morte de Affonso Celso Pastore. Ele foi um grande amigo, inspirador e parceiro. O Affonso Pastore foi o maior expoente e promotor do foco na ciência para a análise de políticas econômicas, no uso da evidência para avaliarmos, aprendermos e implementarmos políticas e reformas que venham a beneficiar as sociedades que servimos. Ele sempre esteve sempre à frente do seu tempo, desde os primeiros anos na USP, passando por sua larga e profícua carreira até quando tive a honra de com ele e outros colegas criar o Centro de Debate de Política Públicas (CDPP). Sentirei muita falta do Pastore e mando condolências a todos os familiares e amigos.

Ilan Goldfajn, ex-presidente do BC brasileiro (2016-2019) e atual presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)

Grande economista, pesquisador, formador, intelectual e apaixonado pelo Brasil. Sua querida família, seus muitos amigos e o país vão sentir sua falta. Mas ele seguirá nos inspirando, sempre.

Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú e ex-diretor do BC