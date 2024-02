Ex-presidente do Banco Central, Affonso Celso Pastore morre aos 84 anos

Velório acontece hoje, aberto ao público, das 13h às 17h no Cemitério do Morumbi, na zona sul da capital paulista.

Economista foi sócio-fundador da consultoria AC Pastore & Associados, colunista do jornal O Estado de S. Paulo e ajudou a formular o programa econômico de Sergio Moro (União Brasil-PR) quando ele pretendia concorrer à Presidência em 2021. A candidatura ao Executivo não deslanchou, e o ex-juiz foi eleito senador em 2022.

O Banco Central lamentou a morte de Pastore e destacou que o economista deixou marca profunda nos estudos de economia desenvolvidos no Brasil. ''Sua partida deixará uma lacuna no debate econômico brasileiro. Sempre manteve um diálogo generoso com o Banco Central, dando apoio inestimável às causas da instituição'', escreveu em nota de pesar.

Quem foi Affonso Celso Pastore

O economista e colunista do jornal O Estado de São Paulo, Affonso Celso Pastore, nasceu em São Paulo, em 19 de junho de 1939, e terminou sua graduação na Universidade de São Paulo no início dos anos 60. "A economia sempre me atraiu e nunca me arrependi de ter entrado nessa profissão", diz. Ao concluir o doutorado no fim daquela década, ele optou por estudar como a agricultura poderia contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil.

Iniciou sua vida pública em 1966, como assessor do então secretário da Fazenda do Estado de São Paulo Antônio Delfim Neto, seu ex-professor na USP. No ano seguinte, integrou a equipe de assessores de Delfim quando ele se tornou ministro da Fazenda.