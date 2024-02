Lula anuncia abertura de concurso para a Caixa com mais de 4 mil vagas

Lula fez o anúncio ao lado do presidente da Caixa. Carlos Vieira, que confirmou a abertura das vagas, posou com o petista e uma folha do edital em mãos.

Serão mais de 4 mil vagas abertas. Sendo para nível médio: 2 mil vagas para TBN (Técnico Bancário Novo), para encarreiramento geral no banco, e outras 2 mil vagas para TBN na área de TI (Tecnologia da Informação). Também haverá 50 vagas de nível superior, sendo 28 delas para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

Provas serão aplicadas pela Fundação Cesgranrio. As provas terão questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de redação, informou a Caixa.

Caixa destinará 6% do total de vagas para PCDs (Pessoas com Deficiência). A medida, válida para o concurso 2024, está acima do mínimo estabelecido pela legislação, que é de 5%, segundo o banco.

Aprovados serão convocados a partir de agosto de 2024. Em agosto, os aprovados deverão apresentar documentação e fazer exames médicos obrigatórios. "O número de contratações segue o limite estabelecido pela Sest (Secretaria de Coordenação das Estatais), que é de 87.544 pessoas. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período, a critério da Caixa", informou.