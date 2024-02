Pacheco diz que governo aceitou manter desoneração a setores e municípios

A "construção política", como classificou Pacheco, foi feita hoje, em um encontro com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Participaram ainda os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP).

Segundo o presidente do Senado, o governo vai editar uma nova Medida Provisória para anular os trechos da MP editada anteriormente, referentes à reoneração. Ele lembrou que o Congresso Nacional já decidiu sobre o assunto algumas vezes, inclusive quando derrubou o veto do presidente Lula.

A MP editada anteriormente determinava a reoneração gradual dos 17 setores beneficiados pela desoneração da folha de pagamento. Além disso, incluiu a revogação dos benefícios fiscais do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) e a limitação no percentual para compensação por decisões judiciais passadas.

Segundo Pacheco, no entanto, as negociações pelo Perse ainda estão sendo feitas. A compensação por decisões judiciais, por sua vez, continuará em discussão por meio da medida.

Os setores que estão na desoneração, são: