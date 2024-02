Loja da KitKat no Brasil tem 80 sabores, como churros e pão na chapa

KitKat com sabor brasileiro, de goiaba a pão na chapa

A marca KitKat entrou no mercado brasileiro há cerca de 11 anos, segundo Patrício. Ela já está presente nas gôndolas de mercados de outros países há cerca de 60 anos. Mesmo assim, o Brasil já é o terceiro maior consumidor do chocolate e, em breve, pode chegar ao topo.

Por isso, a empresa investe no desenvolvimento dos sabores diferentes para as lojas KitKat Chocolatory. "A marca KitKat é icônica. A gente tem trabalhado para trazer essas novidades para manter o público, que em grande parte é jovem, envolvido. Que marca hoje pode lançar sabores desde pão na chapa até algodão doce e conseguir captar todos os desejos que os jovens podem ter?", diz Tatianna Perri, head de marketing de KitKat no Brasil. Perri explica que as Chocolatory funcionam como um termômetro de consumo e, se os lançamentos fizerem muito sucesso por lá, podem ir parar nas prateleiras dos supermercados do país.

Já são três lojas Chocolatory. A primeira é de 2019. Nesta quarta-feira, 21, a mais nova foi inaugurada, no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista. Outras duas estão por vir até o final do ano, com um investimento total na casa dos R$ 10 milhões nas novas unidades.

Por enquanto, todas as lojas estão em São Paulo, mas ainda este ano será aberta a primeira no Rio de Janeiro. A intenção, segundo Patricio, é espalhar o modelo por todo o Brasil e, quem sabe, franquear no futuro. "Após lançarmos as três lojas, vamos parar e fazer uma avaliação. Depois, investimos e lançamos outras cinco", diz Patricio.

A KitKat Chocolatory promete uma experiência de degustação do chocolate. Além de sabores exclusivos, como churros, framboesa, goiaba, pistache e coco queimado, por exemplo, há um bar que vende drinks de café, em parceria com a Nespresso.