MEI ou PJ: qual é a melhor forma de garantir a aposentadoria como autônomo

O MEI deve pagar uma contribuição de 5% do salário mínimo para o INSS, equivalente a R$ 71,60. Dependendo da categoria, também deve pagar R$ 5 de ISS e R$ 1 de ICMS.

O MEI paga menos impostos porque sua carga tributária federal é simplificada. É cobrada uma única alíquota recolhida por meio do DAS-MEI (Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI), guia com o valor fixo mensal que varia conforme atividade, mas que garante os direitos trabalhistas e mantém a regularização do negócio. A emissão do DAS deve ser feita pelo Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual (PGMEI), no site da Receita, independente se for gerado uma nota fiscal ou não.

Não paga acima do mínimo. "Importante observar que o MEI não pode pagar como facultativo, caso queira contribuir acima do salário-mínimo. Se quiser complementar para contar como tempo de contribuição, precisa pagar a GPS no código 1910, no percentual de 15% do salário mínimo", Adriane Bramante, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB/SP.

Normalmente se aposenta por idade. Para aposentar por tempo de contribuição, O MEI precisa optar por recolher 15% da renda ao INSS. Vale lembrar que a porcentagem do INSS irá ser somada com os 5% fixados na DAS, contabilizando os 20% do salário, percentual exigido para se aposentar por tempo de contribuição. Veja aqui as regras atuais de aposentadoria por idade e tempo de contribuição. A remuneração máxima é de um salário mínimo.

Normalmente, o MEI é usado por pessoas empreendedoras que não podem comprometer mais de 5% do salário mínimo pagando impostos. "Foi criado uma figura do Microempreendedor Individual com o objeto de inclusão social, de proteger pessoas em determinas atividades que se não tivesse esse MEI não teriam a possibilidade de contribuir com a previdência", declara Adriane Bramante.

Como é a aposentadoria para quem é PJ

As PJs contam com o desconto do Imposto Sobre Serviços (ISS). A cobrança de percentual é feita em cima do valor do serviço prestado, ao Imposto de Renda retido e a porcentagem da contribuição previdenciária (INSS) descontada. O pagamento é feito pela emissão do Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), um documento que indica a prestação de serviços feita por quem não tem CNPJ aberto.