Com chocolate mais caro, confeiteira compra de outro estado para economizar

Preços dos ovos sempre sobem de um ano para o outro, segundo Braz. Os aumentos são motivados pela concorrência e pelos lançamentos do mercado. Para ele, os preços devem ficar pelo menos 10% mais altos este ano.

Pequenos negócios tendem a ser mais impactados. André Braz, coordenador dos Índices de Preços do FGV Ibre, afirma que o aumento tende a desafiar a indústria do chocolate, mas que não dá para saber qual o tamanho do impacto dessa alta na Páscoa. Isto porque as grandes marcas começaram a produção de ovos com muita antecedência.

Empresas muito grandes, com um poder de barganha muito elevado, tendem a ter um impacto menor na distribuição de seus custos pelo aumento do preço do cacau. Já empresas menores, com menor poder de barganha, tendem a ficar mais sensíveis ao aumento do preço do cacau.

André Braz, do FGV Ibre

Chocolate de outro estado

Ketlin começou a vender doces em 2017 para pagar o curso técnico de enfermagem Imagem: Acervo pessoal/ Ketlin Mayara

A confeiteira Ketlin Mayara de Oliveira Gomes, 29, faz ovos de Páscoa desde 2018. Neste ano, adotou uma estratégia diferente para economizar na produção devido ao aumento do preço do chocolate: ao invés de comprar os chocolates em Curitiba, onde está acostumada, preferiu ir às compras em lojas online que entregam de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ketlin é de São José dos Pinhais, cidade da região metropolitana de Curitiba.