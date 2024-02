Quem é a gigante desconhecida Nvidia e por que ela vale R$ 10 trilhões

Depois de divulgar resultados surpreendentes, a Nvidia passou a ser a terceira empresa mais valiosa dos Estados Unidos. Ela está na frente da Amazon, da Meta, dona do Facebook, e da Alphabet, empresa mãe do Google, atrás apenas da Microsoft e Apple. No mundo, a Aramco também é mais valiosa.

Ela vale hoje US$ 1,96 trilhão, cerca de R$ 9,73 trilhões. Em um só dia, depois dos resultados, as ações da empresa subiram 16%. A empresa ganhou US$ 277 bilhões, ou 2,4 vezes o valor da Petrobras, a mais importante companhia da Bolsa brasileira. Ou ganhou, em um só dia, a soma das quatro maiores empresas listadas na B3 - Petrobras, Vale, Itaú Unibanco e Ambev e que juntas valem US$ 279 bilhões, segundo o consultor Einar Rivero.

Quem é a Nvidia

A Nvidia é uma gigante de semicondutores, sediada na Califórnia, nos EUA. Foi fundada em 1993 por Jensen Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem, e hoje é a maior fabricante de chips do mundo.