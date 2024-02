Consignado do INSS: 20% dos contratos têm juros acima do teto, diz CGU

Os controles do INSS não são suficientes para garantir que os juros fiquem dentro do teto, segundo a CGU. Os problemas são relacionados ao preenchimento das informações, que tinham "inconsistências".

Conclui-se que os controles implementados não são suficientes para assegurar a qualidade das informações sobre as contratações de empréstimo pessoal consignado registradas no e-Consignado.

CGU, em relatório

As situações relatadas são prejudiciais ao acompanhamento das operações por parte do INSS, chegando, em certa medida, a inviabilizar a realização de determinadas verificações, especialmente em relação à observância aos limites estabelecidos para a cobrança de juros.

CGU, em relatório

O teto do consignado do INSS foi estabelecido em novembro de 2022. Na época, o limite era de 2,14% ao mês. Após algumas reduções, o teto atual é de 1,76%. A medida foi criada para impedir cobranças abusivas de juros em empréstimos consignados ligados a aposentadorias e a outros benefícios do INSS.

Irregularidades em dados

Foram encontrados 31.354.580 contratos (66,4% do total) com o valor zerado de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). No entanto, o dado é necessário para confirmar se houve a cobrança de algum tipo de tarifa específica.