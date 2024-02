Retirada de dinheiro na poupança pode afetar o custo do crédito imobiliário

Retiradas podem ter vários motivos. Necessidade do dinheiro naquele momento ou mesmo a busca por uma melhor alternativa, visto que a poupança oferece a pior rentabilidade se comparada a outros investimentos da renda fixa, diz Alberto Azjental, executivo do mercado e professor da FGV.

A poupança serve para futuro, você não consome hoje para consumir amanhã ou para uma emergência. Com a pandemia, você tem emergência, você tem perda de poder de consumo, então você tem que usar dinheiro da poupança para complementar renda. Com a alta dos juros, da Selic, você tem renda fixa rendendo mais do que a poupança. Fica sem graça seguir investindo [na poupança].

Alberto Ajzental, professor da FGV

Os bancos devem destinar 65% dos depósitos da poupança ao SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). O sistema é uma das principais linhas de financiamento imobiliário disponíveis no mercado. Ele cobre até 80% do valor dos imóveis, com juros limitados a 12% ao ano, e permite que a dívida seja quitada em até 35 anos (420 meses). Junto com outras fontes de recursos, como o FGTS e mais investimentos, o SBPE faz parte da carteira de crédito SFH (Sistema Financeiro de Habitação).

Mas ,o sistema financeiro está usando mais do que o limite legal de 65% do saldo da poupança para o crédito imobiliário. Um dos motivos é, justamente, o aumento das retiradas. "A gente está lá, conforme manda o figurino, eventualmente [utilizando] até um pouquinho mais além dos 65%, porém o mercado quer mais ainda. Então os nossos associados começam a usar cada vez mais outros fundings", diz Filipe Pontual, diretor-executivo da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança).

Tradicionalmente a poupança respondia por 70% dos recursos do SBPE - hoje, essa fatia é de 34%. "Há cinco, sete anos, o mercado fala que a poupança não vai mais dar conta e tem que achar alternativas. Estamos vivenciando o que se falava no passado", diz Ajzental.

À medida que se tem menos dinheiro no SBPE, a oferta de crédito mais barato também diminui. O saldo do SBPE encerrou 2023 em R$ 747,1 bilhões. Em 2020, por exemplo, estava em R$ 801,44 bilhões. Foi um período em que os recursos da poupança também cresceram.