Família espera precatório há 30 anos: 'Minha mãe queria receber em vida'

Trinta anos é o tempo que uma família aguarda para receber um precatório do governo do Rio de Janeiro. O valor está entre R$ 900 mil e R$ 1 milhão, montante que deveria ter sido pago à matriarca da família. No entanto, ela morreu no final do ano passado, antes de ter acesso ao dinheiro.

Processo longo

O filho da beneficiária, 72, que pediu para não ser identificado, afirma que a família aguarda o pagamento, mas sem esperanças. O precatório se refere a uma pensão especial previdenciária. Ele diz que não sabe quando o dinheiro será pago, ainda mais pelo fato de que agora o precatório faz parte do inventário da mãe, o que envolve mais burocracias para a liberação do dinheiro.