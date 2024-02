'Caminho tortuoso': como surgiu e o que significa o sinal de cifrão?

Após a viagem, Táriq teria mandado gravar, em moedas comemorativas, uma linha sinuosa, em forma de "S", representando o longo e tortuoso caminho percorrido para alcançar o continente europeu.

Cortando essa linha sinuosa mandou colocar, no sentido vertical, duas colunas paralelas, representando as Colunas de Hércules, que significavam a força, poder e a perseverança da empreitada.

O símbolo, assim gravado nas moedas, se difundiu e passou a ser reconhecido mundialmente como cifrão, representação gráfica do dinheiro, segundo essa versão.

Tesouro americano

A versão norte-americana, publicada no site do Departamento do Tesouro dos EUA, diz que as letras "P" e "S" passaram a ser escritas sobrepostas para abreviar as palavras "peso", que foi uma das moedas usadas no país antes de sua independência.

A origem do sinal '$' mais aceita diz que o símbolo é resultado da evolução do 'P' mexicano ou espanhol usado para representar as moedas peso ou piastras.