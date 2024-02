Qual é a história do parque Playcenter, que foi comprado pela Cacau Show

Acidentes contribuíram para mudar o rumo da história. Um deles foi em 2011, quando três pessoas se machucaram, duas feridas no Double Shock e uma na montanha-russa Looping Star. Nenhuma recebeu indenização, apenas o atendimento hospitalar bancado pela empresa.

A empresa acumulou uma dívida alta. A GP Investments, que detinha 50% das participações do Playcenter, parou de investir mesmo após assumir o controle da empresa por um tempo.

Com as falhas, reestruturar o parque era um desafio nada barato. A necessidade de novas atrações, mudança na logística do espaço e exigências para renovação anual do alvará foram empecilhos para manter o negócio de pé.

Fim de uma era

Em 2012, o parque fechou as portas e hoje há prédios comerciais no lugar. A despedida foi em um domingo com emoção dos funcionários, que decoraram a portaria com balões, e alguns visitantes deixaram o local sob lágrimas. No último dia de funcionamento, o Playcenter teve filas em quase todos os brinquedos. Quem chegava recebia um bottom com os dizeres "curti até o último dia". Somando sexta, sábado e domingo, mais de 30 mil visitantes foram ao parque.

Depois, as atrações do parque ganharam um novo lar. Algumas estão no Animália Park, um localizado em Cotia (SP), o Splash e o barco Viking, por exemplo. Outros foram para o Parque da Criança, em São Bernardo do Campo.