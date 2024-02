Declaração do MEI 2024: veja prazo e como preencher a DASN

Lá, constam todos os ganhos do empreendedor ao longo do ano, conforme as notas fiscais emitidas pelo negócio.

Como enviar a declaração do MEI

Acesse o site do Simples Nacional, informe o CNPJ e clique em continuar;

Marque o ano de referência da declaração. Em 2024, é preciso selecionar o ano de 2023, já que os ganhos se referem ao ano anterior;

Informe o valor da receita bruta total (vendas) para quem trabalhar com comércio, indústria, serviço de transporte intermunicipal e interestadual e/ou fornecimento de refeições (sujeitas ao recolhimento de ICMS);

Se for um trabalho ligado a prestação de serviços de qualquer natureza (sujeitas ao recolhimento de ISS), informe o valor da Receita Bruta Total (prestações de serviços);

Preencha campos adicionais que podem ser solicitados;

O último passo é informar se teve, ou não, funcionário durante o ano;

Revise as informações antes de enviar. Ao checar que está tudo certo, clique em "transmitir". Guarde o recibo da declaração, para comprovar que a declaração foi enviada, caso haja algum problema no futuro.

Prazo de entrega

A entrega pode ser feita até 31 de maio.

Caso o MEI não envie dentro do prazo, está sujeito a cobrança de uma multa de, no máximo, R$ 50. Se a multa for paga em até 30 dias, ela cai para R$ 25.