Lula lança projeto que destina ao menos 483 imóveis para moradia popular

Outros 500 imóveis estão em estudo para possível destinação em 200 municípios. Destes, 68 devem virar parques e instalações de cultura e 49 devem ser destinados para a construção de escolas, universidades e institutos federais.

A ministra Esther Dweck (Gestão) explicou que a prioridade é firmar parcerias para a destinação de equipamentos sociais. Os demais imóveis serão alvo de parceria com o setor privado.

O presidente Lula afirmou que os imóveis serão distribuídos a partir do lançamento do programa, que ocorreu hoje. Alguns já foram destinados ao longo de 2023.

No ano passado, Lula pediu à ministra um levantamento de todos os prédios públicos abandonados no país. O presidente diz que há imóveis que podem ser transformados em moradia e até doados para que "o preço da casa fique mais barato".

A estimativa do governo é que a destinação deverá ser concluída até 2026. De acordo com a ministra, o objetivo é que a atuação do atual governo seja distinta da gestão anterior, que tinha a intenção de vender os bens da União à iniciativa privada.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estaria alinhado com esse compromisso. Ele tem buscado mais verbas públicas para fechar o ano com déficit zero. Mas, segundo ela, a proposta do governo Lula não é arrecadar dinheiro com esses imóveis, mas ampliar o patrimônio brasileiro e diminuir a pobreza.