Muito calor e gasto com ar-condicionado: tem como reduzir a conta de luz?

Selo A de consumo faz diferença

A diferença no consumo entre ar-condicionado de nível A e E, pelos critérios de classificação do selo Procel do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), pode ter um impacto de até 30% a mais na conta de luz.

Equipamentos de tecnologia inverter

Opte por modelos de ar-condicionado com o nível A do Inmetro e com o sistema de operação inverter (inversor, em inglês), que possuem uma tecnologia mais avançada para a redução no consumo de eletricidade.

Cortinas ajudam a diminuir temperatura

Instale cortinas e feche portas e janelas para que a regulagem da temperatura fique em 24°C ou 25°C. Essas medidas dão conforto térmico e evitam que os aparelhos trabalhem em sua capacidade máxima de potência, reduzindo os gastos na conta de luz.