Por que os carrinhos vivem quebrados? Resposta pode estar fora do mercado

Os problemas ocorrem, principalmente, pelo uso inadequado para a reposição de mercadoria na loja ou no estoque. Isso causa sobrecarga na estrutura e no conjunto de rodagem. A falta de manutenção periódica e o excesso de carga pioram e aceleram os danos.

Rodar com o carrinho fora do supermercado também é um problema. "Em alguns casos, quando os lojistas permitem que os clientes levem suas compras para fora da loja (estacionamento na rua ou fora da área do supermercado), os clientes descem guias, ou andam em pisos irregulares com o carrinho carregado", explica Lombardi. A trepidação e o atrito prejudicam a estrutura do carrinho.

As peças que mais costumam dar defeito são as rodas. Em seguida, estão os giratórios (as peças que servem de suporte para a rodinha, dão mobilidade e permitem manobras) e o suporte de cabo (que sustenta a barra onde as pessoas colocam as mãos para empurrar o carrinho).

Sol e chuva também prejudicam a conservação dos carrinhos. Expostos ao tempo, eles podem ter a vida útil (e a de seus acessórios plásticos) reduzida. A ação dos raios ultravioleta pode ressecar ou desbotar os plásticos e acessórios —e aí se quebram mais facilmente.

Até a chuva ácida, causada pela poluição, pode prejudicar os carrinhos. Ela pode acelerar o processo de oxidação, e a ferrugem prejudica a lubrificação dos giratórios e rodas. Isso exige manutenção com intervalos menores ou até mesmo a reforma com maior frequência, em relação às lojas que têm baias cobertas para armazenar os carrinhos.