Lucro do PagBank bate recorde, sobe 11% e chega a R$ 1,8 bilhão em 2023

Nossos números demonstram que o crescimento e o maior engajamento dos clientes podem ser estimulados através de oferta de crédito com produtos de baixo risco. Isso nos permite ter cautela em momentos mais críticos, como o que o setor passou ao longo de 2023. Contudo, entendemos que a concessão e a ampliação dos produtos de crédito é algo natural e está dentro dos nossos planos.

Alexandre Magnani, CEO do PagBank

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou nesta terça-feira (27) sobre a possibilidade do fim do saque-aniversário do FGTS. Marinho também disse que o governo vai enviar um projeto de lei ao Congresso para a criação de um empréstimo consignado atrelado ao FGTS Digital. O empréstimo relacionado ao saque é um dos produtos de crédito oferecidos pelo PagBank, mas Magnani diz que o banco está preparado para atuar de acordo com as mudanças.

Se por um lado existe o risco de ter qualquer alteração no saque-aniversário FGTS também tem a possibilidade de usar o FGTS para os consignados privados. Tendo essa possibilidade, enxergamos que pode ser outra forma de crescimento para a nossa estratégia de crédito.

Alexandre Magnani, CEO do PagBank

O que esperar para 2024

O PagBank afirma que vai lançar produtos e serviços que façam com que o cliente consiga usar apenas um aplicativo para todas as funcionalidades que precisa no dia a dia. Magnani diz que o objetivo é facilitar a vida financeira do cliente. A empresa vai apostar em inteligência artificial e no Open Finance para chegar ao objetivo final. "Temos como visão de futuro para atingir o propósito de forma plena utilizando a inteligência artificial e Open Finance agregar toda vida financeira no app para que o cliente consiga ver todas as relações financeiras que possui", afirma Magnani.

O CEO do banco diz que a estratégia do banco é baseada em cinco pilares para a empresa crescer. São eles crescimento rentável em pagamentos, promoção do engajamento do banco digital para diversificar as fontes de receita e aumentar a receita por cliente, o desenvolvimento do ecossistema que integra pagamentos, serviços financeiros e serviços de valor agregado, segurança 360º, visando diminuir perdas, aumentar a segurança do cliente e promover a eficiência operacional,?e a gestão disciplinada de custos e alocação de capital para melhorar o lucro e a geração de fluxo de caixa.?