Fim do saque-aniversário limitaria opções do trabalhador, diz associação

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou que deve mandar um projeto de lei ou uma Medida Provisória para acabar com o saque-aniversário do FGTS e facilitar a contratação do consignado privado. O fim do saque-aniversário limita as opções do trabalhador, é o que afirma a ABBC (Associação Brasileira de Bancos). A antecipação desses direitos tem sido uma ferramenta importante para gerenciar as urgências financeiras de muitas pessoas.

Para a ABBC, o fim do saque-aniversário não só impõe uma restrição às opções da população no acesso a recursos emergenciais, mas também pode produzir um impacto negativo na trajetória do endividamento das famílias, em sentido contrário ao de outras iniciativas do governo federal para a melhoria do mercado de crédito.

O que diz a associação

Mudanças na concessão do crédito consignado privado são bem-vindas. Para a associação, a implementação de dispositivos como, por exemplo, o sistema centralizado de controle da margem e a utilização do eSocial para a cobrança e recolhimento das parcelas que, certamente, reduzirão os riscos de crédito e operacionais, beneficiando as condições da oferta desses empréstimos.