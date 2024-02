Entenda por que as discussões do G20 podem impactar diretamente sua vida

"A presidência do Brasil é muito significativa porque o país tem muito claro para si uma agenda de combate à desigualdade e à fome no momento em que buscar ocupar um espaço no cenário internacional de liderança", afirma Marques. O Made-USP lidera uma força-tarefa de think tanks sobre o combate a desigualdades, pobreza e fome.

A adoção das políticas prioritárias do Brasil devem ser adotadas, diz um professor. O coordenador do curso de Relações Internacionais da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), Alcides Peron, enxerga com otimismo a articulação brasileira na presidência do G20

Se houver consensos, espero [que haverá] incremento no financiamento de políticas conjuntas de combate à fome à proteção ambiental, à agroecologia e tantas outras.

Alcides Peron, coordenador da Fecap

Esta é a primeira vez que o Brasil assume a presidência do G20. O próximo país que comandará as articulações em torno de políticas globais será a África do Sul. O mandato da presidência vai de 1º de dezembro de um ano até 30 de novembro do ano seguinte.

O que deve ser tratado na reunião do G20 em SP