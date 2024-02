Grupo vence leilão para trem entre Campinas e São Paulo com proposta única

O Consórcio C2 Mobilidade, integrado pela Comporte Participações SA e a CRRC Hong Kong, venceu o leilão realizado na tarde desta quinta-feira (29) para concessão do TIC (Trem Intercidades) Eixo Norte, que vai ligar a cidade de São Paulo a Campinas.

O que aconteceu

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) comemorou o leilão. "É inovador, vanguarda. É o primeiro trem de média velocidade do Brasil. E vem logo com três serviços: a Linha 7, o trem intermetropolitano [...] e o nosso trem expresso, com Campinas, parada em Jundiaí, e São Paulo. Imagina como a vida das pessoas vai mudar", disse.

Tarcísio também falou sobre outras ligações ferroviárias, como entre Sorocaba e São Paulo, ou Santos e a capital paulista. Segundo o governador, a primeira proposta já está sendo estruturada e irá a leilão em 2025.