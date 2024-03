Declaração do MEI 2024: como preencher a DASN e prazo de envio

Os MEIs (microempreendedores individuais) já podem enviar a declaração de faturamento, chamada de DASN-Simei (Declaração Anual para o Microempreendedor Individual). O prazo termina no dia 31 de maio deste ano.

O que é DASN

A declaração é um relatório que todos os MEIs precisam enviar à Receita.

Lá, constam todos os ganhos do empreendedor ao longo do ano, conforme as notas fiscais emitidas pelo negócio.