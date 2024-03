Contra privatizar, empregados da Sabesp boicotam pesquisa de clima interno

A empresa de saneamento conquistou a certificação Great Place to Work em 2021 e 2022. No último relatório de sustentabilidade, publicado há dois anos, a Sabesp declarou que atingiu "ótimos índices" na pesquisa de clima organizacional. A companhia nunca entrou no ranking de "Melhores empresas para trabalhar", apenas recebeu o selo da pesquisa.

Procurada, a Sabesp reconheceu que deixou de ganhar a chancela do GPTW em 2023. A companhia de saneamento diz que "mudanças no cenário externo" e "a reorganização empresarial interna" impactaram o resultado da pesquisa. No entanto, não respondeu aos questionamentos sobre o boicote por parte dos funcionários.

O GPTW também confirmou a informação. Em nota, a consultoria diz que a Sabesp não consta na lista de empresas certificadas, mas não esclareceu quantos funcionários participaram da pesquisa em 2023 e em anos anteriores. "Não divulgamos as empresas que participam do processo, apenas as empresas certificadas e ranqueadas", destaca.

Em 2023, mudanças no cenário externo e a reorganização empresarial interna impactaram o resultado da pesquisa.

Para reforçar o compromisso com o bom ambiente de trabalho, a Sabesp adotou em 2024 o impacto do resultado da pesquisa de clima organizacional na PPR da diretoria, dos superintendentes e gerentes, o que é permitido de acordo com as regras gerais da GPTW. Importante destacar que o mesmo não se aplica à PPR dos demais empregados.

Sabesp, em nota

Como funciona o GPTW

O GPTW envia um questionário às empresas interessadas. Nele, as perguntas feitas aos funcionários abordam aspectos do ambiente de trabalho como liderança, desenvolvimento, comunicação, entre outros. A partir dessa percepção, a companhia recebe uma avaliação superior a 70% ganha o selo durante um ano, segundo o GPTW.